Испания, Норвегия и Ирландия официально признали Палестину как государство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении заявил, что "это историческое решение, которое преследует единственную цель - помочь израильтянам и палестинцам достичь мира".

Вскоре к Испании присоединились Ирландия и Норвегия, официально оформив решение. Палестинский флаг был поднят в Дублине у Лейнстер-хауса, где заседает ирландский парламент.

"Это важный момент, и я думаю, что он дает понять всему миру, что есть практические действия, которые вы можете предпринять как страна, чтобы помочь сохранить надежду и предназначение решения о двух государствах в то время, когда другие пытаются печально разбомбить его в небытие", - заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в своем заявлении отметил, что "на протяжении более 30 лет Норвегия является одним из самых активных сторонников создания палестинского государства. Сегодняшний день, когда Норвегия официально признает Палестину в качестве государства, является важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной".