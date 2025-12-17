Германия открывает центр противодействия дронам: работа стартует уже в январе
В Берлине создали "Совместный центр защиты от беспилотников" (GDAZ), который с января будет координировать борьбу с незаконными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Новый GDAZ разместили в штаб-квартире Федеральной полиции. Здесь представители силовых ведомств, Бундесвера и разведок будут обмениваться данными и координировать оперативные действия против беспилотных угроз.
Организационную модель позаимствовали у "Совместного антитеррористического центра" - единое окно для быстрых решений в ситуациях риска.
Ключевая цель - выявлять, отслеживать и нейтрализовать дроны до того, как они нанесут вред.
Почему это стало необходимым
По данным правительства ФРГ, количество наблюдений дронов над аэропортами, военными базами и энергообъектами резко возросло после начала полномасштабной агрессии России против Украины.
"Мы в основном предполагаем, что эти беспилотники также контролируются враждебными государствами", - заявил министр внутренних дел Александер Добриндт.
Полиция или армия: где граница ответственности
Министры внутренних дел федерации и земель согласились: полиция не способна самостоятельно противодействовать большим военным дронам - это сфера ответственности Бундесвера.
Именно поэтому правительство одобрило реформу Закона о безопасности воздушного пространства, которая сейчас рассматривается в Бундестаге. Она должна:
-
четко определить условия привлечения армии для помощи полиции;
-
позволить не только отводить, но и сбивать дроны в случае угрозы.
"Мы действуем уже сейчас", - подчеркнул министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн, подчеркнув, что технологии дронов устареют за считанные годы, а реагировать нужно немедленно.
Что изменится на практике
Создается новое подразделение Федеральной полиции по противодействию БПЛА (до 130 специалистов).
Подразделение будет работать в аэропортах, столице и возле критических объектов по всей стране. Будут использоваться AI-системы глушения и автоматизированные дроны-перехватчики для быстрого ответа.
Гибридная война сочетает военные, экономические, разведывательные и информационные инструменты - дроны и кибератаки стали ее обыденной частью.
По данным отраслевой ассоциации BDLI, спрос на системы обнаружения и защиты от БПЛА в Германии заметно вырос.
Чиновники признают: граница между внутренней и внешней безопасностью стирается, поэтому GDAZ объединяет гражданские и военные возможности федерации и земель.
Германия укрепляет оборону
Напомним, что Германия планирует утвердить пакет военных закупок на 50 млрд евро, что станет кульминацией рекордного года перевооружения страны. Всего на оборону в 2025-2030 годах правительство намерено потратить 650 млрд евро.
В стране также продолжаются дискуссии относительно возможного восстановления призыва и поиска новых способов пополнения армии. Дефицит военных кадров стал одной из ключевых тем последних недель.
На фоне продолжающейся агрессии России Германия усиливает свой оборонный потенциал, подтверждая стремление оставаться одним из ведущих гарантов безопасности в Европе.