Германия открывает центр противодействия дронам: работа стартует уже в январе

В Берлине создали "Совместный центр защиты от беспилотников" (GDAZ), который с января будет координировать борьбу с незаконными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Новый GDAZ разместили в штаб-квартире Федеральной полиции. Здесь представители силовых ведомств, Бундесвера и разведок будут обмениваться данными и координировать оперативные действия против беспилотных угроз.

Организационную модель позаимствовали у "Совместного антитеррористического центра" - единое окно для быстрых решений в ситуациях риска.

Ключевая цель - выявлять, отслеживать и нейтрализовать дроны до того, как они нанесут вред.

Почему это стало необходимым

По данным правительства ФРГ, количество наблюдений дронов над аэропортами, военными базами и энергообъектами резко возросло после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

"Мы в основном предполагаем, что эти беспилотники также контролируются враждебными государствами", - заявил министр внутренних дел Александер Добриндт.

Полиция или армия: где граница ответственности

Министры внутренних дел федерации и земель согласились: полиция не способна самостоятельно противодействовать большим военным дронам - это сфера ответственности Бундесвера.

Именно поэтому правительство одобрило реформу Закона о безопасности воздушного пространства, которая сейчас рассматривается в Бундестаге. Она должна:

четко определить условия привлечения армии для помощи полиции;

позволить не только отводить, но и сбивать дроны в случае угрозы.

"Мы действуем уже сейчас", - подчеркнул министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн, подчеркнув, что технологии дронов устареют за считанные годы, а реагировать нужно немедленно.

Что изменится на практике

Создается новое подразделение Федеральной полиции по противодействию БПЛА (до 130 специалистов).

Подразделение будет работать в аэропортах, столице и возле критических объектов по всей стране. Будут использоваться AI-системы глушения и автоматизированные дроны-перехватчики для быстрого ответа.

Гибридная война сочетает военные, экономические, разведывательные и информационные инструменты - дроны и кибератаки стали ее обыденной частью.

По данным отраслевой ассоциации BDLI, спрос на системы обнаружения и защиты от БПЛА в Германии заметно вырос.

Чиновники признают: граница между внутренней и внешней безопасностью стирается, поэтому GDAZ объединяет гражданские и военные возможности федерации и земель.