ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Германия отказалась от лимитов на оборону из-за угрозы со стороны Путина, - The Telegraph

Германия, Воскресенье 02 ноября 2025 14:21
UA EN RU
Германия отказалась от лимитов на оборону из-за угрозы со стороны Путина, - The Telegraph Иллюстративное фото: Германия отказалась от лимитов на оборону (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На фоне российской агрессии Германия снова активно наращивает военную мощь, демонстрируя готовность стать одним из ключевых игроков в сфере безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, в рамках масштабных реформ, инициированных канцлером Фридрихом Мерцом, в этом году Берлин отменил все финансовые ограничения на оборонные расходы, имея целью создать одну из сильнейших армий на континенте.

"Реформа открыла путь к масштабным закупкам танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей на сотни миллиардов фунтов - Бундесвер готовится дать отпор угрозе со стороны Владимира Путина", - пишет издание.

Такой шаг свидетельствует о решимости Германии усиливать собственную обороноспособность и готовность отвечать на новые геополитические вызовы.

Напоминаем, что в Германии планируют предоставить федеральной полиции право на перехват и уничтожение дронов после ряда подозрительных инцидентов; соответствующий законопроект уже готовится к обсуждению.

Отметим, что Германия планирует развивать собственное производство дронов, что должно усилить обороноспособность страны, поддержать Украину и обеспечить защиту ключевых объектов инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц Российская Федерация
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН