Німеччина відкриває центр протидії дронам: робота стартує вже в січні

В Берліні створили "Спільний центр захисту від безпілотників" (GDAZ), який з січня координуватиме боротьбу з незаконними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Новий GDAZ розмістили у штаб-квартирі Федеральної поліції. Тут представники силових відомств, Бундесверу та розвідок обмінюватимуться даними і координуватимуть оперативні дії проти безпілотних загроз.

Організаційну модель запозичили у "Спільного антитерористичного центру" - єдине вікно для швидких рішень у ситуаціях ризику.

Ключова мета - виявляти, відстежувати та нейтралізувати дрони до того, як вони завдадуть шкоди.

Чому це стало необхідним

За даними уряду ФРН, кількість спостережень дронів над аеропортами, військовими базами та енергооб’єктами різко зросла після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

"Ми здебільшого припускаємо, що ці безпілотники також контролюються ворожими державами", - заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт.

Поліція чи армія: де межа відповідальності

Міністри внутрішніх справ федерації та земель погодилися: поліція не здатна самостійно протидіяти великим військовим дронам - це сфера відповідальності Бундесвер.

Саме тому уряд схвалив реформу Закону про безпеку повітряного простору, яка зараз розглядається в Бундестаг. Вона має:

чітко визначити умови залучення армії для допомоги поліції;

дозволити не лише відводити, а й збивати дрони у разі загрози.

"Ми діємо вже зараз", - наголосив міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн, підкресливши, що технології дронів застаріють за лічені роки, а реагувати потрібно негайно.

Що зміниться на практиці

Створюється новий підрозділ Федеральної поліції з протидії БПЛА (до 130 фахівців).

Підрозділ працюватиме в аеропортах, столиці та біля критичних об’єктів по всій країні. Використовуватимуться AI‑системи глушіння та автоматизовані дрони‑перехоплювачі для швидкої відповіді.

Гібридна війна поєднує військові, економічні, розвідувальні та інформаційні інструменти - дрони і кібератаки стали її буденною частиною.

За даними галузевої асоціації BDLI, попит на системи виявлення та захисту від БПЛА в Німеччині помітно зріс.

Посадовці визнають: межа між внутрішньою та зовнішньою безпекою стирається, тому GDAZ об’єднує цивільні та військові спроможності федерації й земель.