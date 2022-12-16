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Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

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Берлин, Пятница 16 декабря 2022 19:01
Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Фото: Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энегроинфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии объявило о выделении 100 млн евро на восстановление повреждений в энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Федеральное министерство экономики и технологии Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

В ведомстве также отметили, что до конца года фонд энергетической поддержки суммарно получит от Германии 130 млн евро финансовой помощи.

Ранее стало известно, что Австрия перевела 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго.

Напомним, ряд стран уже предоставили средства для Фонда энергетической поддержки Украины. В частности, Исландия предоставит Украине 3 млн долларов, Нидерланды передадут 100 млн евро, а Чехия и Канада предоставили Украине более 100 миллионов евро помощи.

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