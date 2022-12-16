Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Правительство Германии объявило о выделении 100 млн евро на восстановление повреждений в энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Федеральное министерство экономики и технологии Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

В ведомстве также отметили, что до конца года фонд энергетической поддержки суммарно получит от Германии 130 млн евро финансовой помощи.