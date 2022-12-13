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Чехия и Канада предоставит Украине более 100 миллионов евро помощи: что известно

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 17:15
Чехия и Канада предоставит Украине более 100 миллионов евро помощи: что известно Фото: Украина получит финансовую помощь от Канады и Чехии (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Правительства Чехии и Канады выделили более 100 млн евро на восстановление Украиной поврежденной в результате российских обстрелов инфраструктуры и облегчение прохождения холодного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд на международной конференции "Солидарность с украинским народом".

Фиала сообщил, что правительство Чехии выделит Украине финансовую помощь на общую сумму 8,5 миллиона евро.

"Чешская Республика поставляет генераторные системы и обогреватели в Харьковскую область, Днепр, Киев, в школы и больницы. Это составляет 5 миллионов евро, чтобы у людей было светло и тепло во время блекаута", - сказал Фиала.

Чешский премьер-министр отметил, что они дополнительно выделили 2,5 миллиона евро на "центры несокрушимости" и 1 миллион в поддержку украинских врачей. Фиала добавил, что республика также предоставит понтонные переправы и мостовые технологии.

Фриланд сказала, что сегодня, 13 декабря, Канада перечислит 115 миллионов долларов (около 108 млн. евро) на ремонт энергосети Киева "после неоднократных нападений России на энергетическую инфраструктуру Украины". Вице-премьер-министр добавила, что деньги поступят из тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии.

"Путин и его приспешники являются военными преступниками, и они пытаются использовать холод как оружие, чтобы сломать дух величайшего народа Украины", - подчеркнула Фриланд.

Напомним, правительство Швеции выделило на помощь Украине более 55 млн евро. Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

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