Исландия предоставит Украине 3 млн долларов помощи для зимовки

Фото: Исландия выделила Украине помощь для более комфортной зимовки (GettyImage)

Правительство Исландии выделит 3 млн долларов, чтобы поддержать Украину во время зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Гильфадоттир.

Как подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Исландии, эти средства страна передаст Фонду энергетической поддержки Украины и бюджетной поддержки через Всемирный банк. "Это решающий момент, чтобы помочь Украине оградиться от варварских нападений", - написала министр в твите.