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Исландия предоставит Украине 3 млн долларов помощи для зимовки

Новина українською →
Исландия, Среда 14 декабря 2022 18:11
Исландия предоставит Украине 3 млн долларов помощи для зимовки Фото: Исландия выделила Украине помощь для более комфортной зимовки (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительство Исландии выделит 3 млн долларов, чтобы поддержать Украину во время зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Гильфадоттир.

Как подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Исландии, эти средства страна передаст Фонду энергетической поддержки Украины и бюджетной поддержки через Всемирный банк.

"Это решающий момент, чтобы помочь Украине оградиться от варварских нападений", - написала министр в твите.

Исландия предоставит Украине 3 млн долларов помощи для зимовки

Напомним, что Украина привлекла около 1 млрд долларов по итогам прошедшей 13 декабря в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

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