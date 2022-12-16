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Німеччина виділить Україні 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

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Берлін, П'ятниця 16 грудня 2022 19:01
Німеччина виділить Україні 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури Фото: Німеччина виділить Україні 100 млн євро на відновлення енергоінфраструктури (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Німеччини оголосив про виділення 100 млн. євро на відновлення пошкоджень в енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на громадянську енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та технології Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні.

У відомстві також зазначили, що до кінця року фонд енергетичної підтримки сумарно отримає від Німеччини 130 млн. євро фінансової допомоги.

Раніше стало відомо, що Австрія перевела 5 млн. євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Міненерго.

Нагадаємо, низка країн уже надала кошти для Фонду енергетичної підтримки України. Зокрема, Ісландія надасть Україні 3 млн. доларів, Нідерланди передадуть 100 млн. євро, а Чехія та Канада надали Україні понад 100 мільйонів євро допомоги.

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Служба безпеки України
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