Німеччина виділить Україні 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури
Уряд Німеччини оголосив про виділення 100 млн. євро на відновлення пошкоджень в енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.
"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на громадянську енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та технології Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні.
У відомстві також зазначили, що до кінця року фонд енергетичної підтримки сумарно отримає від Німеччини 130 млн. євро фінансової допомоги.
Раніше стало відомо, що Австрія перевела 5 млн. євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Міненерго.
Нагадаємо, низка країн уже надала кошти для Фонду енергетичної підтримки України. Зокрема, Ісландія надасть Україні 3 млн. доларів, Нідерланди передадуть 100 млн. євро, а Чехія та Канада надали Україні понад 100 мільйонів євро допомоги.
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