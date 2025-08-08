ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Латвия присоединится к новой инициативе НАТО по вооружению Украины, - Зеленский

Пятница 08 августа 2025 16:50
UA EN RU
Латвия присоединится к новой инициативе НАТО по вооружению Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Латвия готова присоединиться к новой инициативе НАТО PURL по финансированию американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Проинформировал о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно сделать дальше", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее.

"Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия", - отметил глава государства.

Также президенты говорили о евроинтеграционном пути Украины.

"Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.

"Также обсудили новый инструмент PURL, который уже реально работает. Латвия готова присоединиться. Спасибо!", - добавил президент.

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Кроме того, Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США для Украины на сумму 500 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия НАТО Владимир Зеленский Военная помощь Помощь Украине
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине