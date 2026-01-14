Германия на этой неделе отправит солдат в Гренландию, - СМИ

Несколько источников издания сообщили, что уже 15 января может начаться операция по переброске военных Бундесвера в Гренландию. На остров отправится первая разведывательная группа. При этом спикер Федерального министерства обороны заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Дания объявила во вторник, что значительно увеличит свое присутствие. Кроме того, ожидается, что другие европейские партнеры НАТО последуют этому примеру", - отмечает издание.

Официально, свое присутствие в Гренландии расширяют страны НАТО. Но в реальности операцию координирует Копенгаген, а не структуры Альянса, поскольку есть недоверие к США и операция проводится без американского участия.

"В Германии задействованы Министерство обороны и, ведущую роль, Ведомство федерального канцлера... Кроме учебной миссии для горных войск, основными кандидатами являются военно-морские и военно-воздушные силы", - сказано в сообщении.