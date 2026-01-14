Німеччина на цьому тижні відправить солдатів до Гренландії, - ЗМІ

Кілька джерел видання повідомили, що вже 15 січня може розпочатися операція з перекидання військових Бундесверу до Гренландії. На острів вирушить перша розвідувальна група. При цьому спікер Федерального міністерства оборони заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

"Данія оголосила у вівторок, що значно збільшить свою присутність. Крім того, очікується, що інші європейські партнери НАТО наслідуватимуть цей приклад", - зазначає видання.

Офіційно, свою присутність в Гренландії розширюють країни НАТО. Але в реальності операцію координує Копенгаген, а не структури Альянсу, оскільки є недовіра до США і операція проводиться без американської участі.

"У Німеччині задіяні Міністерство оборони та, провідну роль, Відомство федерального канцлера... Окрім навчальної місії для гірських військ, основними кандидатами є військово-морські та військово-повітряні сили", - сказано у повідомленні.