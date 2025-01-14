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Германия в этом месяце разместит неподалеку от украинской границы Patriot, - Писториус

Вторник 14 января 2025 13:02
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Германия в этом месяце разместит неподалеку от украинской границы Patriot, - Писториус Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Германия в этом месяце разместит в польском Жешуве системы противовоздушной обороны Patriot. Это недалеко от границы с Украиной.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

По его словам, партнеры Украины понимают, насколько большое значение имеет Жешув как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине.

"Не имею детального расписания своих встреч на ближайшие две недели, особенно учитывая, что сейчас избирательная кампания в Германии, но еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что это в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", - сказал Писториус.

Напомним, еще в 2023 году в Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard.

Защита польского логистического хаба помощи Украине

Ранее мы писали о том, что в Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35 для защиты логистического центра помощи Украине.

Также Норвегия пообещала передать Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра.

В конце ноября прошлого года Германия заявила о готовности перебросить системы ПВО Patriot в Польшу для защиты ключевого логистического узла, обеспечивающего доставку материалов в Украину. Берлин планирует это сделать в начале 2025 года.

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