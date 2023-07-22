В Польше заработал сервисный центр по ремонту украинских Leopard

В Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard. Первые танки уже прибыли на ремонт.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", - написал он.

Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar. pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 22, 2023

Ремонт украинской военной техники

Украинские военные недавно ощутили плюсы использования БМП Bradley во время боев в Запорожской области. Часть подбитой техники уже удалось отремонтировать и снова использовать ее в боях.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники.

Запчасти для западных образцов изготавливаются и на украинском рынке и некоторые из них лучше оригинала.

Центр ремонта Leopard

Ряд союзников предоставляет Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи.

Польша и Германия намеревались открыть ремонтный центр танков на польской территории. О договоренности было объявлено еще 21 апреля. Тогда министр обороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость ремонтного хаба в 150 млн евро.

При этом в начале июля издание Spiegel сообщило, что проект не достиг никакого прогресса, а Берлин и Варшава вели непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.

В то же время издание Handelsblatt сообщило, что Германия расторгла соглашение о ремонте украинских танков в Польше. По данным издания, причиной стало то, что немцы считают полностью преувеличенными ценовые ожидания поляков.

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