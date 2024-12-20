В Польше развернули системы NASAMS и самолеты F-35 для защиты хаба помощи Украине

Фото: в Польше развернули норвежские системы NASAMS и самолеты F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)

В польском Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35. Они защищают логистический центр помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генеральный штаб Вооруженных сил Польши в Facebook.