Нет никаких признаков того, что Путин готов к миру с Украиной, - глава Минобороны Германии

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует признаки готовности к завершению войны против Украины. Пока что усилия США, Европы и Украины на него не повлияли.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Die Zeit заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Единственный человек, который мог бы немедленно прекратить войну, - это Владимир Путин. Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в завершении войны", - сказал Писториус.

Он также обратил внимание, что недавние переговоры в Берлине были важными. Канцлер Германии Фридрих Мерц ясно дал понять, что Европа имеет право голоса в переговорах о будущем Украины.

"Европейские партнеры в Берлине согласовали свои позиции с США и Украиной. Это тоже было важно", - добавил министр.

Писториус отметил, что беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, одобренный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине покрыть военные потребности в течение ближайших двух лет.

Также глава Минобороны Германии прокомментировал возможность отправки немецких военных в Украину в рамках "многонациональных сил под руководством Европы".

"Пока вопросы о том, как может быть обеспечен мир, остаются гипотетическими рассуждениями, поскольку Путин не готов даже к прекращению огня", - сказал он.