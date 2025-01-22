Германия с союзниками в ближайшее время обсудит гарантии безопасности для Украины, - Шольц
Даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью медиагруппе Funke.
"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы обеспечить безопасное будущее Украины", - сказал Шольц.
Он отметил, что дальше речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украине сохранить сильную армию, которую "мы вместе будем оснащать". По словам Шольца, этот вопрос союзники обсудят в ближайшее время.
"В ближайшее время мы обсудим это с нашими союзниками. Однако сейчас такие спекуляции запрещены. Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", - подчеркнул канцлер Германии.
Миротворцы для Украины
Стоит отметить, что Украина обсуждает с западными союзниками вопрос отправки миротворческих сил в Украину в будущем. Как считает президент Владимир Зеленский, для обеспечения устойчивого мира в Украине нужно 200 тысяч европейских миротворцев.
Франция - первая страна, которая выступила за возможное направление миротворцев на территорию Украины в будущем. Впрочем, не все союзники готовы отправить миротворческие войска в Украину.
Зеленский отмечал, что обсуждал этот вопрос с Францией, Польшей и странами Балтии, а также продолжаются обсуждения с Британией.
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