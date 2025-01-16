ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Good will" мало. Зеленский рассказал, с кем обсуждает отправку военных в Украину

Четверг 16 января 2025 15:39
UA EN RU
"Good will" мало. Зеленский рассказал, с кем обсуждает отправку военных в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина уже обсуждает вопрос отправки миротворцев с партнерами. В то же время Киев не будет рассматривать никаких гарантий безопасности без Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Отправка миротворцев

По словам президента, инициатива Франции по размещению военного контингента уже обсуждалась с:

  • Францией;
  • Польшей;
  • Балтийскими партнерами;
  • Британией.

"Сегодня говорить о некоторых деталях рано. Обсуждаем со странами, которые хотят это делать, или способны это делать. Иногда "Good, will" (доброй воли, - ред.) маловато", - заявил президент.

В том же числе, как пояснил Зеленский, неуместно говорить и о численности военного контингента, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина. Сама же отправка войск может быть лишь сегментом будущих гарантий.

Никаких гарантий безопасности без США

"В любом случае, мы не рассматриваем любые гарантии без США. Поэтому и о деталях рано говорить. Мы предметного разговора по гарантиям безопасности с новой администрацией США еще не проводили", - добавил он.

Президент пояснил, что диалог с новой администрацией Штатов по гарантиям безопасности только ожидается. Уже после этого можно будет иметь представление о будущей конструкции безопасности страны.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Обсуждение отправки миротворцев уже продолжаются. Инициатором, как и отмечал выше президент, был французский лидер Макрон, но сначала его предложение вызвало лишь оживленную дискуссию среди государств, которые поддерживают Украину. Так или иначе, были и те страны, которые выразили готовность рассмотреть такую перспективу.

Как отмечал ранее Зеленский, отправка западных войск в Украину является одним из лучших инструментов, чтобы принудить врага к миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ