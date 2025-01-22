Німеччина з союзниками найближчим часом обговорить гарантії безпеки для України, - Шольц

Навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю медіагрупі Funke.

"По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України", - сказав Шольц.

Він зазначив, що далі мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну армію, яку "ми разом будемо оснащувати". За словами Шольца, це питання союзники обговорять найближчим часом.

"Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", - наголосив канцлер Німеччини.