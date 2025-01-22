Німеччина з союзниками найближчим часом обговорить гарантії безпеки для України, - Шольц
Навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю медіагрупі Funke.
"По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України", - сказав Шольц.
Він зазначив, що далі мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну армію, яку "ми разом будемо оснащувати". За словами Шольца, це питання союзники обговорять найближчим часом.
"Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", - наголосив канцлер Німеччини.
Миротворці для України
Варто зазначити, що Україна обговорює з західними союзниками питання відправлення миротворчих сил в Україну в майбутньому. Як вважає президент Володимир Зеленський, для забезпечення сталого миру в Україні потрібно 200 тисяч європейських миротворців.
Франція - перша країна, яка виступила за можливе направлення миротворців на територію України у майбутньому. Втім, не всі союзники готові відправити миротворчі війська до України.
Зеленський зазначав, що обговорював це питання з Франції, Польщею та країнами Балтії, а також тривають обговорення з Британією.
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