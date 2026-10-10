Германия не отменит санкции против РФ после решения Трампа

Команда немецкого канцлера Фридриха Мерца сохранит санкции против России, невзирая на решение президента США Дональда Трампа временно отменить ограничения на российское топливо.

Об этом заявил спикер Федерального правительства ФРГ Стефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Федеральное правительство приняло во внимание решение США по поставкам российского дизельного топлива", - подчеркнул спикер.

По его словам, позиция Германии остается четкой: Берлин не будет ослаблять санкционное давление на Россию, пока она ведет войну против Украины.

Более того, Корнелиус добавил, что немецкие власти совместно с европейскими союзниками уже работают над новыми ограничениями, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Он также отметил, что поддержка Украины со стороны Германии остается неизменной, а дипломатические усилия по достижению урегулирования будут продолжаться.