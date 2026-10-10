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Германия не отменит санкции против РФ после решения Трампа

19:44 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Германия не отменит санкции против РФ после решения Трампа Фото: Фридрих Мерц, канцлер ФРГ (Getty Images)
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Команда немецкого канцлера Фридриха Мерца сохранит санкции против России, невзирая на решение президента США Дональда Трампа временно отменить ограничения на российское топливо.

Об этом заявил спикер Федерального правительства ФРГ Стефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Федеральное правительство приняло во внимание решение США по поставкам российского дизельного топлива", - подчеркнул спикер.

По его словам, позиция Германии остается четкой: Берлин не будет ослаблять санкционное давление на Россию, пока она ведет войну против Украины.

Более того, Корнелиус добавил, что немецкие власти совместно с европейскими союзниками уже работают над новыми ограничениями, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Он также отметил, что поддержка Украины со стороны Германии остается неизменной, а дипломатические усилия по достижению урегулирования будут продолжаться.

Что известно о решении Трампа относительно России

9 октября глава Белого дома официально объявил, что РФ поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного топлива.

По словам Трампа, он приказал Минфину США выдать временную лицензию, которая позволит стране-агрессорке начать поставки.

На это решение мгновенно и жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский - он не скрывал своего возмущения.

Впоследствии стало известно, что президент США публично поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил одним словом.

Что важно понимать, ранее Трамп выдумывал, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не война на Ближнем Востоке.

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