Украинскую команду в США используют как ширму, это не по-партнерски, - Зеленский
Киев считает нечестной договоренность Вашингтона с Москвой, позволяющую России экспортировать дизель. Решение было принято именно тогда, когда украинская делегация ведет переговоры с американцами во Флориде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам 9 октября.
Украинская переговорная команда находится во Флориде с двухдневным визитом. Стороны обсуждают завершение войны или, по меньшей мере, режим тишины. По словам Зеленского, первым шагом могло бы стать энергетическое перемирие, которое очень важно для украинских семей.
В то же время президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и согласился дать России возможность экспортировать дизель. По мнению Зеленского, это принесет Кремлю миллионы или миллиарды.
"Это дополнительные деньги на эту войну. Это дополнительные деньги на эти страдания против нас. Безусловно, это подпитывает только Путина и дает ему возможность воевать только больше", - подчеркнул президент.
Зеленский считает, что такое решение в разгар мирных переговоров подрывает доверие между союзниками.
"Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение. К сожалению, к сожалению, слабое решение сильных партнеров", - заявил он.
О договоренности стало известно вечером 9 октября. Трамп сообщил, что после разговора с Путиным Россия будет поставлять дизель на американский и мировой рынки: более 300 тысяч тонн немедленно, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн впоследствии. Для этого Минфин США выдает Москве временную лицензию, то есть фактически приостанавливает действие санкций.
Дизельный кризис стал для Трампа серьезной проблемой накануне выборов в Конгресс. Американский президент утверждал, что цены на горючее выросли из-за ударов Украины по российским НПЗ, а не из-за войны на Ближнем Востоке. В последние недели он неоднократно настаивал, что Киев должен прекратить атаки на инфраструктуру РФ, потому что они якобы провоцируют глобальный дефицит дизеля.