ua en ru
Сб, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил "Окей"

00:32 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Трамп поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил "Окей" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Вашингтон не собирается пересматривать дизельное соглашение с Москвой, несмотря на критику из Киева. В Белом доме считают ее выгодной, потому что она принесет на рынок США большие объемы топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа журналистам.

Трамп назвал договоренность с Москвой важной для американской экономики и не скрывал удовольствия.

"Нефтяное соглашение с Россией - это большое дело. Это огромные объемы нефти, которые поступают в нашу страну. Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина", - сказал он.

Когда журналисты сообщили, что Зеленский назвал соглашение проявлением слабости, Трамп поначалу переспросил, кто именно это сказал. Услышав имя украинского президента, он ограничился коротким "Окей".

Впоследствии его снова спросили о критике из Киева, в том числе о том, что соглашение только затянет войну. На этот раз Трамп ответил более развернуто.

"Мы сильный партнер. Нам нужна нефть для мира. Так что мы очень рады получить дизель", - заявил он.

Договоренность о российском дизеле Трамп объявил после телефонного разговора с Путиным. Москва должна отправить на мировые рынки до 1,8 млн тонн горючего, а американский Минфин разрешил это из-за временного исключения из санкций.

Киев соглашение не принял. Зеленский назвал ее слабым решением сильных партнеров и заявил, что украинская делегация, которая как раз ведет переговоры во Флориде, используется как ширма. А информированный источник РБК-Украина в украинских властях заверил, что без энергетического перемирия удары по российским НПЗ будут продолжаться, хотя Трамп неоднократно призвал их прекратить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НПЗ Дональд Трамп
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках