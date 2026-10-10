Трамп поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил "Окей"
Вашингтон не собирается пересматривать дизельное соглашение с Москвой, несмотря на критику из Киева. В Белом доме считают ее выгодной, потому что она принесет на рынок США большие объемы топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа журналистам.
Трамп назвал договоренность с Москвой важной для американской экономики и не скрывал удовольствия.
"Нефтяное соглашение с Россией - это большое дело. Это огромные объемы нефти, которые поступают в нашу страну. Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина", - сказал он.
Когда журналисты сообщили, что Зеленский назвал соглашение проявлением слабости, Трамп поначалу переспросил, кто именно это сказал. Услышав имя украинского президента, он ограничился коротким "Окей".
Впоследствии его снова спросили о критике из Киева, в том числе о том, что соглашение только затянет войну. На этот раз Трамп ответил более развернуто.
"Мы сильный партнер. Нам нужна нефть для мира. Так что мы очень рады получить дизель", - заявил он.
Договоренность о российском дизеле Трамп объявил после телефонного разговора с Путиным. Москва должна отправить на мировые рынки до 1,8 млн тонн горючего, а американский Минфин разрешил это из-за временного исключения из санкций.
Киев соглашение не принял. Зеленский назвал ее слабым решением сильных партнеров и заявил, что украинская делегация, которая как раз ведет переговоры во Флориде, используется как ширма. А информированный источник РБК-Украина в украинских властях заверил, что без энергетического перемирия удары по российским НПЗ будут продолжаться, хотя Трамп неоднократно призвал их прекратить.