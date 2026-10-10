Німеччина не скасує санкції проти РФ після рішення Трампа

Команда німецького канцлера Фрідріха Мерца збереже санкції проти Росії, попри рішення президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати обмеження на російське паливо.

Про це заявив речник Федерального уряду ФРН Стефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Федеральний уряд взяв до уваги рішення США щодо постачання російського дизельного палива", - наголосив речник.

За його словами, позиція Німеччини залишається чіткою: Берлін не послаблюватиме санкційного тиску на Росію, доки вона веде війну проти України.

Ба більше, Корнеліус додав, що німецька влада спільно з європейськими союзниками вже працює над новими обмеженнями, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Він також зазначив, що підтримка України з боку Німеччини залишається незмінною, а дипломатичні зусилля для досягнення врегулювання триватимуть.