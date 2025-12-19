Германия одобрила реформу армии: что меняет новый закон

В Германии сделали очередной шаг к возобновлению призыва. После нижней палаты парламента закон о модернизации военной службы поддержал и Бундесрат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Верхняя палата немецкого парламента - Бундесрат - вслед за Бундестагом одобрила закон о модернизации военной службы.
Ключевая цель документа - увеличить численность Бундесвера с нынешних около 184 тысяч военных до 255-270 тысяч человек к 2035 году.
Начиная со следующего года, все молодые люди, рожденные в 2008 году или позже, получат персональный опросник. В анкете, в частности, будет вопрос о мотивации к прохождению военной службы.
Закон также предусматривает, что для мужчин, рожденных с 1 января 2008 года, призыв снова станет обязательным, однако фактически эта норма заработает позже, после отдельных решений правительства.
В начале декабря школьники по всей Германии выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с реформой, ведь сейчас военная служба в стране остается добровольной.
Компромиссную модель новой службы партии правящей коалиции согласовали еще в ноябре, однако продвижение законопроекта было непростым.
Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали документ за отсутствие четких условий, при которых добровольная система может автоматически перейти в обязательную. Именно поэтому рассмотрение закона в Бундестаге затянулось.
Реформа происходит на фоне роста вызовов безопасности в Европе и стремления Берлина усилить обороноспособность страны и выполнить обязательства в рамках НАТО. Именно поэтому вопрос численности и модели комплектования Бундесвера стал одним из ключевых в немецкой политике последних лет.
РБК-Украина сообщало, что Бундесвер уже принимал меры для улучшения имиджа армии, в частности повышал заработные платы, оплачивал обучение на водительские права.
В частности, Бундесвер обнародовал пессимистический отчет, который показал, что Германия пока не готова к потенциальному конфликту, в частности ее медицинская система и другие ключевые сферы.