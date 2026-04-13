Германия рассчитывает на "очень быстрые" 90 млрд евро Украине после поражения Орбана

"Результаты голосования дают надежду на то, что помощь для Украины может быть предоставлена очень быстро. Немецкое правительство работает над этим, поэтому с нетерпением ожидает быстрого формирования правительства в Венгрии", - сказал представитель немецкого правительства.

Напомним, Украина не может получить 90 млрд евро кредита от Евросоюза, поскольку процедурное решение для передачи денег блокирует Венгрия. Венгерские власти поставили Киеву ультиматум - деньги поступят только после того, как возобновятся поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Отметим, Швеция открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Европейского совета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.