ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия внезапно сменит посла в Украине, - Spiegel

Берлин, Вторник 10 февраля 2026 21:09
UA EN RU
Германия внезапно сменит посла в Украине, - Spiegel Фото: Хайко Томс, посол Германии в Украине (flickr by Milken Institute)
Автор: Иван Носальский

Посол Германии в Украине Хайко Томс может покинуть должность. Он начал свою дипломатическую миссию в Киеве только в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Читайте также: Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T уже в ближайшее время, - посол

По данным издания, Томс займет должность посла Германии в Испании. Ранее Томс, среди прочего, был послом в Бразилии и в период правления коалиции "светофора" (СДПГ, Свободная демократическая партия и "зеленые) работал государственным секретарем в Министерстве финансов.

Spiegel отмечает, что преемник в Украине пока не определен - этот вопрос не вынесен на рассмотрение немецкого кабинета министров.

Также перестановка затронула и немецкое посольство в Москве. Александр граф Ламбсдорф, который сейчас является послом в РФ, должен перейти в Тель-Авив. При этом его преемником станет посол Клеменс фон Геце, который в настоящее время возглавляет дипмиссию Германии в Мексике.

Хайко Томс

Хайко Томс - немецкий дипломат и государственный деятель. Имеет юридическое образование и специализируется на вопросах европейской интеграции, международной финансовой политики и безопасности.

Ключевые этапы карьеры:

  • Государственная служба: До назначения в Украину (с 2023 по 2025 год) занимал должность государственного секретаря в Федеральном министерстве финансов Германии. Отвечал за европейскую и международную финансовую политику, представлял страну G7, G20 и МВФ, а также координировал финансовую помощь Украине.
  • Дипломатическая деятельность: В течение карьеры работал послом Германии в Бразилии (2020-2023), заместителем постоянного представителя Германии при НАТО (2017-2020) и послом и заместителем постоянного представителя при ООН в Нью-Йорке (2013-2017).
  • Международное лидерство: Занимал должности вице-президента Исполнительного совета ЮНИСЕФ и вице-президента Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC). Является председателем правления Брюссельского института геополитики.

Стоит заметить, что о назначении Томса на должность посла Германии в Украине стало известно в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ