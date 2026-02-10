Германия внезапно сменит посла в Украине, - Spiegel
Посол Германии в Украине Хайко Томс может покинуть должность. Он начал свою дипломатическую миссию в Киеве только в сентябре прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, Томс займет должность посла Германии в Испании. Ранее Томс, среди прочего, был послом в Бразилии и в период правления коалиции "светофора" (СДПГ, Свободная демократическая партия и "зеленые) работал государственным секретарем в Министерстве финансов.
Spiegel отмечает, что преемник в Украине пока не определен - этот вопрос не вынесен на рассмотрение немецкого кабинета министров.
Также перестановка затронула и немецкое посольство в Москве. Александр граф Ламбсдорф, который сейчас является послом в РФ, должен перейти в Тель-Авив. При этом его преемником станет посол Клеменс фон Геце, который в настоящее время возглавляет дипмиссию Германии в Мексике.
Хайко Томс
Хайко Томс - немецкий дипломат и государственный деятель. Имеет юридическое образование и специализируется на вопросах европейской интеграции, международной финансовой политики и безопасности.
Ключевые этапы карьеры:
- Государственная служба: До назначения в Украину (с 2023 по 2025 год) занимал должность государственного секретаря в Федеральном министерстве финансов Германии. Отвечал за европейскую и международную финансовую политику, представлял страну G7, G20 и МВФ, а также координировал финансовую помощь Украине.
- Дипломатическая деятельность: В течение карьеры работал послом Германии в Бразилии (2020-2023), заместителем постоянного представителя Германии при НАТО (2017-2020) и послом и заместителем постоянного представителя при ООН в Нью-Йорке (2013-2017).
- Международное лидерство: Занимал должности вице-президента Исполнительного совета ЮНИСЕФ и вице-президента Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC). Является председателем правления Брюссельского института геополитики.