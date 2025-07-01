Хайко Томс станет новым послом Германии в Украине: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

Пока точно неизвестно, когда именно Йегер возглавит Федеральную разведовательную службу, а Томс станет немецким послом в Украине.

На должности посла он заменит Мартина Йегера, которого назначат главой Федеральной разведывательной службы (BND).

По данным издания, немецкое правительство должно утвердить кандидатуру Томса в среду, 2 июля.

Хайко Томс

Стоит заметить, что 57-летний Хайко Томс - опытный дипломат. С 2020 по 2023 год он был послом Германии в Бразилии, а до этого - заместителем главы представительства Германии при НАТО.

До смены правительства в этом году Томс был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов.

К слову, такие кадровые перестановки происходят спустя несколько месяцев после смены правительства в Германии. К власти пришли ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

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