ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хайко Томс станет новым послом Германии в Украине: что о нем известно

Берлин, Вторник 01 июля 2025 21:57
UA EN RU
Хайко Томс станет новым послом Германии в Украине: что о нем известно Фото: Хайко Томс (flickr by Milken Institute)
Автор: Иван Носальский

Германия сменит своего посла в Украине. Дипломатическое представительство возглавит Хайко Томс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По данным издания, немецкое правительство должно утвердить кандидатуру Томса в среду, 2 июля.

На должности посла он заменит Мартина Йегера, которого назначат главой Федеральной разведывательной службы (BND).

Пока точно неизвестно, когда именно Йегер возглавит Федеральную разведовательную службу, а Томс станет немецким послом в Украине.

Хайко Томс

Стоит заметить, что 57-летний Хайко Томс - опытный дипломат. С 2020 по 2023 год он был послом Германии в Бразилии, а до этого - заместителем главы представительства Германии при НАТО.

До смены правительства в этом году Томс был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов.

К слову, такие кадровые перестановки происходят спустя несколько месяцев после смены правительства в Германии. К власти пришли ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства