RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Германия назначит нового посла в Украине

17:15 29.04.2026 Ср
2 мин
Дипломатическую миссию возглавит действующий заместитель генсека НАТО
aimg Мария Науменко
Фото: Борис Руге (Getty Images)

Германия определила кандидатуру нового посла в Украине - им станет высокопоставленный дипломат НАТО Борис Руге.

По информации издания, Руге, который сейчас занимает должность заместителя генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, должен возглавить дипломатическую миссию Германии в Киеве.

Одобрение этого назначения на заседании правительства Германии в среду считается формальностью.

Что известно о Борисе Руге

64-летний дипломат имеет значительный опыт международной работы. Ранее он занимал должности заместителя председателя Мюнхенской конференции по безопасности, работал в посольстве Германии в Вашингтоне, а также был послом в Саудовской Аравии.

В НАТО Руге отвечает за политические вопросы, в частности сотрудничество с партнерами, включая Украину, политику в отношении России, а также контроль над вооружениями и нераспространение.

Что еще меняется

По данным SPIEGEL, изменения коснутся и других дипломатических должностей. В частности, в НАТО может перейти Кристиан Бак, который сейчас работает в МИД Германии.

Также планируется усиление немецкого присутствия в Украине, в частности на уровне военного сотрудничества и инвестиций в оборонный сектор.

В то же время Германия продолжает системно усиливать военную поддержку Украины. Ранее в этом месяце министр обороны Борис Писториус объявил о пакете помощи для противовоздушной обороны, который должен обеспечить долгосрочную защиту украинского неба.

Кроме этого, Киев и Берлин договорились развивать дальнобойные способности ВСУ. Речь идет о создании совместного оборонного предприятия, которое позволит Украине эффективнее наносить удары на большие расстояния.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
