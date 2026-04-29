Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Німеччина призначить нового посла в Україні

17:15 29.04.2026 Ср
2 хв
Дипломатичну місію очолить чинний заступник генсека НАТО
aimg Марія Науменко
Фото: Борис Руге (Getty Images)

Німеччина визначила кандидатуру нового посла в Україні - ним стане високопоставлений дипломат НАТО Борис Руге.

За інформацією видання, Руге, який наразі обіймає посаду заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, має очолити дипломатичну місію Німеччини в Києві.

Схвалення цього призначення на засіданні уряду Німеччини в середу вважається формальністю.

Що відомо про Бориса Руге

64-річний дипломат має значний досвід міжнародної роботи. Раніше він обіймав посади заступника голови Мюнхенської конференції з безпеки, працював у посольстві Німеччини у Вашингтоні, а також був послом у Саудівській Аравії.

У НАТО Руге відповідає за політичні питання, зокрема співпрацю з партнерами, включаючи Україну, політику щодо Росії, а також контроль над озброєннями і нерозповсюдження.

Що ще змінюється

За даними SPIEGEL, зміни торкнуться й інших дипломатичних посад. Зокрема, у НАТО може перейти Крістіан Бак, який нині працює у МЗС Німеччини.

Також планується посилення німецької присутності в Україні, зокрема на рівні військового співробітництва та інвестицій у оборонний сектор.

Водночас Німеччина продовжує системно посилювати військову підтримку України. Раніше цього місяця міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги для протиповітряної оборони, який має забезпечити довгостроковий захист українського неба.

Крім цього, Київ і Берлін домовилися розвивати далекобійні спроможності ЗСУ. Йдеться про створення спільного оборонного підприємства, яке дозволить Україні ефективніше завдавати ударів на великі відстані.

