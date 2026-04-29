Німеччина призначить нового посла в Україні

За інформацією видання, Руге, який наразі обіймає посаду заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, має очолити дипломатичну місію Німеччини в Києві.

Схвалення цього призначення на засіданні уряду Німеччини в середу вважається формальністю.

Що відомо про Бориса Руге

64-річний дипломат має значний досвід міжнародної роботи. Раніше він обіймав посади заступника голови Мюнхенської конференції з безпеки, працював у посольстві Німеччини у Вашингтоні, а також був послом у Саудівській Аравії.

У НАТО Руге відповідає за політичні питання, зокрема співпрацю з партнерами, включаючи Україну, політику щодо Росії, а також контроль над озброєннями і нерозповсюдження.

Що ще змінюється

За даними SPIEGEL, зміни торкнуться й інших дипломатичних посад. Зокрема, у НАТО може перейти Крістіан Бак, який нині працює у МЗС Німеччини.

Також планується посилення німецької присутності в Україні, зокрема на рівні військового співробітництва та інвестицій у оборонний сектор.