Плюс 3 млрд евро в 2026 году. Германия увеличит финансовую помощь Украине, - Reuters

Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около три миллиарда евро в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько будет необходимо для защиты от агрессивной войны России", - сообщил агентству источник в правительстве страны.

Министры финансов и обороны Германии добавят дополнительные три миллиарда евро для Украины к окончательным корректировкам бюджета на 2026 год.

Источник добавил, что эти средства пойдут на приобретение артиллерии, дронов, бронетехники и замену двух систем Patriot.

Другой источник в правительстве сообщил Reuters, что немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал эти планы, которые, как ожидается, будут согласованы.

Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, предоставив около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. В бюджете на 2026 год Германия выделила 8,5 миллиарда евро для Украины.