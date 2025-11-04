ua en ru
Плюс 3 млрд евро в 2026 году. Германия увеличит финансовую помощь Украине, - Reuters

Германия, Вторник 04 ноября 2025 17:08
Плюс 3 млрд евро в 2026 году. Германия увеличит финансовую помощь Украине, - Reuters Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около три миллиарда евро в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько будет необходимо для защиты от агрессивной войны России", - сообщил агентству источник в правительстве страны.

Министры финансов и обороны Германии добавят дополнительные три миллиарда евро для Украины к окончательным корректировкам бюджета на 2026 год.

Источник добавил, что эти средства пойдут на приобретение артиллерии, дронов, бронетехники и замену двух систем Patriot.

Другой источник в правительстве сообщил Reuters, что немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал эти планы, которые, как ожидается, будут согласованы.

Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, предоставив около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. В бюджете на 2026 год Германия выделила 8,5 миллиарда евро для Украины.

Помощь от Германии

Напомним, в воскресенье, 2 ноября, Украина получила от Германии новые системы противовоздушной обороны Patriot.

До этого Берлин заявлял о намерениях передать две системы со складов Бундесвера в начале августа 2025 года. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Отметим, Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро. Он будет направлен на восстановление поврежденной украинской энергетики.

Эти деньги ускорят поставки генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль сообщил, что его страна примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами.

