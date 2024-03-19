Германия оплатит покупку 180 тысяч снарядов для Украины по чешской инициативе

Германия в рамках своей помощи Украине оплатит закупку 180 тысяч боеприпасов по чешской инициативе.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv .

По его словам, Германия покроет расходы на покупку 180 000 боеприпасов, которые Чехия будет передавать Украине в рамках своей инициативы.

"Поставка будет происходить поэтапно и начнется летом", - заявил министр.

Также он сказал, что Германия законтрактовала еще 100 тысяч 155-миллиметровых на национальном уровне. Министр уточнил, что эти поставки в Украину планируется начать в этом году.

Чехия нашла партию снарядов для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия предоставила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия выделила на боеприпасы более 150 млн долларов.

В начале марта Павел заявил, что союзники уже обнаружили почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен холодной войны для получения необходимых для Украины боеприпасов. Прага закупает их у стран, выступающих как союзники Москвы.