Германия выделяет деньги на закупку снарядов для Украины

Германия будет участвовать в чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Он подчеркнул, что немецкое правительство вносит "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

При этом более детальных подробностей пресс-секретарь ведомства не раскрыл.

Инициатива Чехии

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно закупить для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого нужно финансирование.

Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту месяцу.

Ряд стран уже выделяют деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности, это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только.

Отметим, что у украинских защитников сейчас не хватает снарядов. Из-за этого им недавно пришлось отойти из Авдеевки.