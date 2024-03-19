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Німеччина оплатить купівлю 180 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою

Вівторок 19 березня 2024 18:45
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Німеччина оплатить купівлю 180 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою Архівне фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина в рамках своєї допомоги Україні оплатить закупівлю 180 тисяч боєприпасів за чеською ініціативою.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-tv.

За його словами, Німеччина покриє витрати на купівлю 180 000 боєприпасів, які Чехія передаватиме Україні в рамках своєї ініціативи.

"Постачання відбуватиметься поетапно і розпочнеться влітку", - заявив міністр.

Також він сказав, що Німеччина законтрактувала ще 100 тисяч 155-міліметрових на національному рівні. Міністр уточнив, що ці поставки в Україну планується розпочати цього року.

Чехія знайшла партію снарядів для України

У лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їх закупівлі необхідно було зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

На початку березня Павло заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, що виступають як союзники Москви.

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