Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией, - Мерц

Президент Украины Владимир Зеленский после коррупционного скандала пообещал канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддерживать независимые антикоррупционные органы. Он также будет пытаться "восстановить доверие украинского народа".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует The Guardian .

"Зеленский проинформировал [Мерца] о расследовании коррупционных дел против членов его правительства, которые с тех пор подали в отставку, пообещав полную прозрачность и долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов", - отметил он.

По его словам, президент Украины также пообещал дальнейшие "меры для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров".

Корнелиус сообщил, что Мерц отметил ожидание немецкого правительства, что Украина "будет активно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы", особенно в области верховенства права.