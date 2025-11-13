ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией, - Мерц

Германия, Четверг 13 ноября 2025 16:01
UA EN RU
Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией, - Мерц Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский после коррупционного скандала пообещал канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддерживать независимые антикоррупционные органы. Он также будет пытаться "восстановить доверие украинского народа".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует The Guardian.

"Зеленский проинформировал [Мерца] о расследовании коррупционных дел против членов его правительства, которые с тех пор подали в отставку, пообещав полную прозрачность и долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов", - отметил он.

По его словам, президент Украины также пообещал дальнейшие "меры для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров".

Корнелиус сообщил, что Мерц отметил ожидание немецкого правительства, что Украина "будет активно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы", особенно в области верховенства права.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с Фридрихом Мерцом усиление ПВО и экспорт оружия. Украинский лидер проинформировал канцлера Германии о ситуации на фронте, стороны также поговорили о шагах, которые могут помочь защите Украины.

Президент Украины подчеркнул, что благодаря помощи Германии с начала полномасштабной войны спасены тысячи жизней. Особенно ценной помощью, по его словам, являются системы ПВО, оборонные пакеты и поддержка устойчивости страны.

Отметим, Штефан Корнелиус заявил, что немецкое правительство продолжает доверять Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике. Он добавил, что его страны будет внимательно следить за развитием событий.

По его словам, Германия доверяет правительству Украины и антикоррупционным органам, и верит, что коррупционное дело будет раскрыто и доведено до логического завершения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Фридрих Мерц Коррупция
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт