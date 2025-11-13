ua en ru
Зеленский после визита на фронт говорил с Мерцом: в фокусе ПВО и экспорт оружия

Четверг 13 ноября 2025 13:57
Зеленский после визита на фронт говорил с Мерцом: в фокусе ПВО и экспорт оружия Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Среди ключевых тем разговора - усиление ПВО и экспорт оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Говорил с канцлером Германии Мерцом. Как раз после поездки в пункты управления наших боевых бригад и корпусов. Проинформировал о ситуации на фронте сейчас, и обсудили, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите", - заявил Зеленский.

В ходе беседы президент Украины поблагодарил Германию за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Берлина спасены тысячи жизней. Особенно ценными являются помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержка нашей устойчивости.

"Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте", - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что во время беседы политики скоординировали позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.

"Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров", - добавил президент.

Зеленский посетил Запорожское направление

Напомним, что сегодня, 13 ноября, глава государства приехал на фронт. Президент посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая входит в состав 17-го корпуса и сейчас держит оборону на Ореховском направлении.

Во время визита он заслушал доклад об оперативной обстановке на направлении, активности врага и потерях оккупантов.

Особое внимание он также уделил развитию беспилотных подразделений и масштабированию положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.

