ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією, - Мерц

Німеччина, Четвер 13 листопада 2025 16:01
UA EN RU
Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією, - Мерц Фото: президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський після корупційного скандалу пообіцяв канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу підтримувати незалежні антикорупційні органи. Він також намагатиметься "відновити довіру українського народу".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує The Guardian.

"Зеленський поінформував [Мерца] про розслідування корупційних справ проти членів його уряду, які з того часу подали у відставку, пообіцявши повну прозорість і довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів", - зазначив він.

За його словами, президент України також пообіцяв подальші "заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів".

Корнеліус повідомив, що Мерц наголосив на очікуванні німецького уряду, що Україна "буде активно продовжувати боротьбу з корупцією та подальші реформи", особливо в галузі верховенства права.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив з Фрідріхом Мерцом посилення ППО та експорт зброї. Український лідер поінформував канцлера Німеччини про ситуацію на фронті, сторони також поговорили про кроки, які можуть допомогти захисту України.

Президент України наголосив, що завдяки допомозі Німеччини від початку повномасштабної війни врятовані тисячі життів. Особливо цінною допомогою, за його словами, є системи ППО, оборонні пакети та підтримка стійкості країни.

Зазначимо, Штефан Корнеліус заявив, що німецький уряд продовжує довіряти Україні на тлі скандалу з корупцією в енергетиці. Він додав, що його країни буде уважно стежити за розвитком подій.

За його словами, Німеччина довіряє уряду України та антикорупційним органам, і вірить, що корупційну справу буде розкрито і доведено до логічного завершення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Фрідріх Мерц Корупція
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе