Германия назвала стратегические страны в противостоянии РФ и пообещала поддержку

Вторник 14 октября 2025 13:55
Фото: глава МИД Германии Йоганн Вадефуль (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии угрозам со стороны России.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

"(Румыния и Болгария - ред.) являются партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы. Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента", - сказал немецкий чиновник.

Он также добавил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне войны России против Украины.

"Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать - в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза", - заявил Вадефуль.

Визит Вадефуля в Румынию и Болгарию

Министр иностранных дел Германии отправился в двухдневный визит в Болгарию и Румынию. Он провел встречу, в частности, со своим коллегой, главой МИД Болгарии Георгом Георгиевым.

Последний выразил беспокойство по том поводу, что "Черное море все чаще фигурирует в повестке дня НАТО и Европейского Союза", и что его страна очень заинтересована в поддержании стабильности в регионе.

После встречи с Георгиевым Вадефуль должен был вылететь в Бухарест для переговоров с министром иностранных дел Румынии Оаной Цой 14 октября.

Также немецкий министр назвал неприемлемым недавнее вмешательство беспилотников РФ в небо Румынии.

Он определил это "атаками на суверенитет партнера по НАТО".

"Мы четко настроены защищать и оборонять Европу вместе с Румынией", - подчеркнул Вадефуль.

Министерство иностранных дел в Берлине сообщило, что переговоры Йоганна Вадефуля в Бухаресте будут касаться экономического сотрудничества, усилий по повышению европейской конкурентоспособности и программы расширения ЕС.

Инциденты с дронами в Румынии и Болгарии

Напомним, в конце сентября в Румынии были обнаружены фрагменты дрона. Части летательного аппарата нашли в уезде Тулча.

Согласно статистике, по меньшей мере 20 случаев падения российских беспилотников были зафиксированы на территории Румынии.

А в средине прошлого месяца военный дрон нашли на пляже в болгарском городе Бургас - его выбросило из моря.

Напомним также, что Институт изучения войны спрогнозировал - Россия может атаковать страны НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в Европе.

