Германия назвала стратегические страны в противостоянии РФ и пообещала поддержку
Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии угрозам со стороны России.
Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.
"(Румыния и Болгария - ред.) являются партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы. Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента", - сказал немецкий чиновник.
Он также добавил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне войны России против Украины.
"Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать - в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза", - заявил Вадефуль.
Визит Вадефуля в Румынию и Болгарию
Министр иностранных дел Германии отправился в двухдневный визит в Болгарию и Румынию. Он провел встречу, в частности, со своим коллегой, главой МИД Болгарии Георгом Георгиевым.
Последний выразил беспокойство по том поводу, что "Черное море все чаще фигурирует в повестке дня НАТО и Европейского Союза", и что его страна очень заинтересована в поддержании стабильности в регионе.
После встречи с Георгиевым Вадефуль должен был вылететь в Бухарест для переговоров с министром иностранных дел Румынии Оаной Цой 14 октября.
Также немецкий министр назвал неприемлемым недавнее вмешательство беспилотников РФ в небо Румынии.
Он определил это "атаками на суверенитет партнера по НАТО".
"Мы четко настроены защищать и оборонять Европу вместе с Румынией", - подчеркнул Вадефуль.
Министерство иностранных дел в Берлине сообщило, что переговоры Йоганна Вадефуля в Бухаресте будут касаться экономического сотрудничества, усилий по повышению европейской конкурентоспособности и программы расширения ЕС.
Инциденты с дронами в Румынии и Болгарии
Напомним, в конце сентября в Румынии были обнаружены фрагменты дрона. Части летательного аппарата нашли в уезде Тулча.
Согласно статистике, по меньшей мере 20 случаев падения российских беспилотников были зафиксированы на территории Румынии.
А в средине прошлого месяца военный дрон нашли на пляже в болгарском городе Бургас - его выбросило из моря.
Напомним также, что Институт изучения войны спрогнозировал - Россия может атаковать страны НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в Европе.