Черное море выбросило на пляж в Болгарии военный дрон: первые детали

На пляж в болгарском городе Бургас выбросило из моря беспилотник. Военные ВМС Болгарии транспортировали его на свою базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии .

После осмотра оказалось, что он не содержал взрывчатого вещества и не представлял опасности .

Как рассказали в военном ведомстве, о беспилотном летательном аппарате сообщили по телефону 112.

В июле во время шторма морскую мину вынесло на побережье в Одесской области, бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.



В августе, как писало РБК-Украина, Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства.

В январе 2024 года Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию в Черном море. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.