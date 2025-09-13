ua en ru
Черное море выбросило на пляж в Болгарии военный дрон: первые детали

Суббота 13 сентября 2025 04:32
Черное море выбросило на пляж в Болгарии военный дрон: первые детали Фото: беспилотник на пляже Бургаса (сайт Министерства обороны Болгарии)
Автор: Марина Балабан

На пляж в болгарском городе Бургас выбросило из моря беспилотник. Военные ВМС Болгарии транспортировали его на свою базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии .

Как рассказали в военном ведомстве, о беспилотном летательном аппарате сообщили по телефону 112.

После осмотра оказалось, что он не содержал взрывчатого вещества и не представлял опасности .

С разрешения начальника штаба ВМС специализированная группа транспортировала объект на Военно-морскую базу Бургас.

В июле во время шторма морскую мину вынесло на побережье в Одесской области, бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.

В августе, как писало РБК-Украина, Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства.

В январе 2024 года Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию в Черном море. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.

