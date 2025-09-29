ua en ru
В Румынии обнаружили обломки дрона возле границы с Украиной

Румыния, Понедельник 29 сентября 2025 16:13
В Румынии обнаружили обломки дрона возле границы с Украиной Фото: Йонуц Моштяну, министр обороны Румынии (x.com/IonutMosteanu)
Автор: Иван Носальский

В Румынии неподалеку от границы с Украиной обнаружили новые фрагменты "неизвестного беспилотника".

Об этом заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил Моштяну, обломки беспилотника обнаружили на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной.

Эксперты министерства обороны Румынии собрали части дрона для дальнейшего расследования.

Дрон над Румынией

Напомним, 13 сентября российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии.

Военно-воздушные силы Румынии подняли в воздух истребители F-16 и перехватили беспилотник.

Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае.

При этом 25 сентября власти Румынии заявили о том, что они разработали правила реагирования на нарушение воздушного пространства.

Такие правила предусматривают три этапа - идентификацию, глушение и вмешательство. При этом использование оружия для уничтожения воздушных целей - это "крайняя мера".

