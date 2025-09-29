В Румынии обнаружили обломки дрона возле границы с Украиной

В Румынии неподалеку от границы с Украиной обнаружили новые фрагменты "неизвестного беспилотника".

Об этом заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отметил Моштяну, обломки беспилотника обнаружили на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной.

Дрон над Румынией

Напомним, 13 сентября российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии.

Военно-воздушные силы Румынии подняли в воздух истребители F-16 и перехватили беспилотник.

Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае.

При этом 25 сентября власти Румынии заявили о том, что они разработали правила реагирования на нарушение воздушного пространства.

Такие правила предусматривают три этапа - идентификацию, глушение и вмешательство. При этом использование оружия для уничтожения воздушных целей - это "крайняя мера".