Німеччина назвала стратегічні країни в протистоянні РФ та пообіцяла підтримку

Німеччина буде підтримувати Румунію та Болгарію в протистоянні загроз з боку Росії.

Про це заявив голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

"(Румунія і Болгарія – ред.) є партнерами, які мають вирішальне значення для безпеки та стабільності Європи. Південно-Східна Європа є стратегічним центром нашого континенту", - сказав німецький чиновник.

Він також додав, що загрозу зовнішнім кордонам ЄС і південно-східному флангу НАТО видно на Чорному морі на тлі війни Росії проти України.

"Саме тут буде вирішено, чи залишиться Європа здатною діяти - в плані безпеки, солідарності та подальшого розвитку нашого союзу", - заявив Вадефуль.

Візит Вадефуля до Румунії та Болгарії

Міністр закордонних справ Німеччини вирушив у дводенний візит до Болгарії та Румунії. Він провів зустріч, зокрема, зі своїм колегою, головою МЗС Болгарії Георгом Георгієвим.

Останній висловив стурбованість у зв'язку з тим, що "Чорне море все частіше фігурує на порядку денному НАТО та Європейського Союзу", і що його країна дуже зацікавлена в підтримці стабільності в регіоні.

Після зустрічі з Георгієвим Вадефуль мав вилетіти до Бухареста для переговорів з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою 14 жовтня.

Також німецький міністр назвав неприйнятним нещодавнє втручання безпілотників РФ у небо Румунії.

Він визначив це "атаками на суверенітет партнера по НАТО".

"Ми чітко налаштовані захищати та обороняти Європу разом з Румунією", - підкреслив Вадефуль.

Міністерство закордонних справ у Берліні повідомило, що переговори Йоганна Вадефуля у Бухаресті стосуватимуться економічного співробітництва, зусиль з підвищення європейської конкурентоспроможності та програми розширення ЄС.