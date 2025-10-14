Россия может атаковать страны НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в Европе, - ISW

Кремль усиливает диверсионные и разведывательные миссии в Европе и привлекает к ним местных жителей. Россия может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в европейских столицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что европейские чиновники продолжают фиксировать усиление скрытых и открытых атак России против стран Европы.

Это подтверждает оценку ISW о том, что Москва перешла к так называемой "Фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Диверсии за криптовалюту

На днях руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич в комментарии изданию Financial Times заявил, что Россия использует криптовалюту для подкупа наемников, которые устраивают диверсии в европейских странах и это делает невозможным отслеживание таких платежей европейскими спецслужбами.

По словам Ценкевича, Кремль все чаще полагается на местных жителей для выполнения ими ad hoc (разовых диверсионных или шпионских миссий. - ред.). Он рассказал, что в 2023 году Польша обнаружила сеть таких агентов, которых завербовало Главное управление Генштаба РФ и финансировало преимущественно за криптовалюту.

По его мнению, таким образом Кремль пытается минимизировать собственные риски и использует этот тип оплаты для обхода западных санкций.

Ценкевич также отметил, что Польша сейчас находится в "состоянии войны" в киберпространстве - Варшава обвиняет Россию в организации недавней кибератаки, направленной на прекращение водоснабжения в Гданьске.

Новый уровень конфронтации

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер 13 октября заявил, что частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации".

По его словам, Россия пытается тестировать границы Европы, подорвать единство НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население.

Егер отметил, что Европа должна готовиться к дальнейшей эскалации со стороны России и не может исходить из предположения, что Москва не совершит военное нападение на НАТО до 2029 года.

В Институте изучения войны напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 октября сравнил недавние российские атаки против Европы с действиями президента РФ Владимира Путина в 2014 году, когда тот использовал незаконную аннексию Крыма для проверки реакции Запада.

Зеленский предупредил, что Путин готовит российское общество к вероятной агрессии против стран Балтии и Польши.

"Аналитики ISW отмечают, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине, позволит России быстро перебросить войска к восточной границе с НАТО. Это может создать серьезную угрозу для Альянса значительно раньше, чем сейчас ожидают в большинстве европейских столиц", - говорится в отчете ведомства.