Немецкие политики выступают за отправку войск в Украину

Некоторые немецкие политики считают, что не следует исключать участие немецких войск в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как отмечает издание, канцлер Германии Фридрих Мерц недавно уклонился от ответа на вопрос об отправке войск в Украину, а парламентская фракция социал-демократов оставляет эту возможность открытой.

Однако некоторые немецкие политики сейчас обсуждают возможность участия Бундесвера в подкреплении потенциального мирного соглашения в Украине.

Председатель комитета по вопросам обороны Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Германия обязана четко заявить о своей готовности к возможным миротворческим усилиям в Украине.

"Германия, конечно, должна участвовать в любых возможных миротворческих операциях; это должно быть понятно всем", - отметила она.

Эксперт по вопросам оборонной политики правящего ХДС в Бундестаге Родерих Кизеветтер придерживается подобного мнения, хотя считает такой сценарий возможным лишь на более позднем этапе.

"Вопрос о наземных войсках встанет только после прекращения огня. Германия, как самопровозглашенная ведущая держава, по крайней мере не должна исключать ничего в своих публичных заявлениях", - сказал он.

По мнению Кизеветтера, Германия должна организовать так называемую коалицию желающих на юридически обоснованной основе с "соответствующим, то есть широким, участием Германии". В любом случае, войска из государств "коалиции желающих" также должны быть открыты для взносов от третьих сторон, которые поддерживают позицию НАТО и ЕС.