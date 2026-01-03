ua en ru
Немецкие политики выступают за отправку войск в Украину

Германия, Суббота 03 января 2026 10:05
Фото: немецкие политики выступают за отправку войск в Украину (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Некоторые немецкие политики считают, что не следует исключать участие немецких войск в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, канцлер Германии Фридрих Мерц недавно уклонился от ответа на вопрос об отправке войск в Украину, а парламентская фракция социал-демократов оставляет эту возможность открытой.

Однако некоторые немецкие политики сейчас обсуждают возможность участия Бундесвера в подкреплении потенциального мирного соглашения в Украине.

Председатель комитета по вопросам обороны Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Германия обязана четко заявить о своей готовности к возможным миротворческим усилиям в Украине.

"Германия, конечно, должна участвовать в любых возможных миротворческих операциях; это должно быть понятно всем", - отметила она.

Эксперт по вопросам оборонной политики правящего ХДС в Бундестаге Родерих Кизеветтер придерживается подобного мнения, хотя считает такой сценарий возможным лишь на более позднем этапе.

"Вопрос о наземных войсках встанет только после прекращения огня. Германия, как самопровозглашенная ведущая держава, по крайней мере не должна исключать ничего в своих публичных заявлениях", - сказал он.

По мнению Кизеветтера, Германия должна организовать так называемую коалицию желающих на юридически обоснованной основе с "соответствующим, то есть широким, участием Германии". В любом случае, войска из государств "коалиции желающих" также должны быть открыты для взносов от третьих сторон, которые поддерживают позицию НАТО и ЕС.

Отправка войск в Украину: позиция Германии

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия поддержала идею европейской военной миссии для Украины, однако пока колеблется с отправкой собственных солдат, выдвигая условия относительно мандата, командования и формата участия.

По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, пока остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать возможные контингенты.

В партии канцлера Германии Фридриха Мерца считают преждевременным обсуждение отправки войск в Украину. Пока российский режим не согласился на мирное соглашение, нет смысла обсуждать отправку Берлином миротворческих сил.

В то же время председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер заявил, что немецкие солдаты под флагом ЕС должны быть размещены в Украине в случае заключения потенциального мирного соглашения.

