Германия хочет заключить сделку с США о Patriot для Украины: детали от Bild

Канцлер Германии Фридрих Мерц работает над тем, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны. Немецкое правительство планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины за счет Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Несколько недель назад Германия отправила запрос министру обороны США Питу Хегсету. Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.

Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но без успеха. После этого Киев обратился к Германии за помощью.

Однако, отмечает издание, непонятно, как повлияет на планы Германии внезапное прекращение поставок военной помощи Украине. Учитывая действия правительства США, Берлин опасается, что Вашингтон может отказать в передаче Patriot для Украины.

"Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Однако, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов", - сказано в материале.