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США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше, - WSJ

Среда 02 июля 2025 22:16
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США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось вооружения, которое уже хранилось на складах в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, источники в Белом доме и Конгрессе рассказали, что в Польше на момент приостановления поставок оружия Украине находились "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM".

В то же время, в Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине, зато Трампу предложат варианты продолжения военной помощи, которые соответствуют его цели закончить войну.

Помощь США Украине

С момента прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты еще не объявляли о новых пакетах военной помощи для Украины.

А вот 2 июля издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что Вашингтон якобы приостановил поставки ракет для систем противовоздушной обороны и других боеприпасов.

В ответ на эти сообщения украинская сторона инициировала телефонный разговор с американскими партнерами для выяснения обстоятельств.

Детали о ситуации вокруг американской оборонной поддержки можно прочитать в материале РБК-Украина.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский также уже отреагировал на данный вопрос.

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