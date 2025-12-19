Германия готовится к конфронтации с Путиным: разведка получила право на атаки и саботаж

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) может получить прецедентные полномочия активного вмешательства. Соответствующий законопроект разработала коалиция канцлера Фридриха Мерца на фоне усиления угроз безопасности.

Согласно новым положениям, агенты BND смогут:

проводить кибератаки против вражеских структур;

осуществлять диверсионные операции за рубежом;

тайно проникать в помещения врагов государства с целью сбора или уничтожения критически важной информации.

Президент службы Бруно Каль уверяет, что речь не идет о бесконтрольных действиях. По его словам, BND "не превратится в Джеймса Бонда", а все операции будут проходить в рамках закона и под политическим контролем.

До этого момента, со времени основания BND в 1956 году в Западной Германии, службе разрешалось исключительно собирать и анализировать информацию. Активные действия оставались вне ее мандата.

Однако сейчас Берлин пересматривает подход к национальной безопасности:

рост гибридных угроз;

активность иностранных спецслужб;

кибератаки на государственные и критические инфраструктуры;

обострение отношений с Россией и лично диктатором Путиным.

Ранее Германия неоднократно становилась объектом кибершпионажа, диверсий и информационных операций, в которых западные спецслужбы подозревали российские структуры. В ответ правительство уже усилило контрразведку, киберзащиту и сотрудничество с союзниками по НАТО.

Новые полномочия для BND вписываются в общую тенденцию милитаризации киберпространства и перехода от обороны к сдерживанию. В Берлине отмечают - это не эскалация, а адаптация к новой реальности, где разведка должна действовать быстро и на опережение.

Ожидается, что законопроект станет предметом острых дискуссий в Бундестаге - как из-за вопросов прав человека, так и из-за рисков втягивания Германии в скрытые конфликты за пределами страны.