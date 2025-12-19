Німеччина готується до конфронтації з Путіним: розвідка отримала право на атаки та саботаж

Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) може отримати прецедентні повноваження активного втручання. Відповідний законопроєкт розробила коаліція канцлера Фрідріха Мерца на тлі посилення безпекових загроз.

Згідно з новими положеннями, агенти BND зможуть:

проводити кібератаки проти ворожих структур;

здійснювати диверсійні операції за кордоном;

таємно проникати до помешкань ворогів держави з метою збору або знищення критично важливої інформації.

Президент служби Бруно Каль запевняє, що мова не йде про безконтрольні дії. За його словами, BND "не перетвориться на Джеймса Бонда", а всі операції відбуватимуться в межах закону та під політичним контролем.

До цього моменту, з часу заснування BND у 1956 році в Західній Німеччині, службі дозволялося виключно збирати та аналізувати інформацію. Активні дії залишалися поза її мандатом.

Однак нині Берлін переглядає підхід до національної безпеки:

зростання гібридних загроз;

активність іноземних спецслужб;

кібератаки на державні та критичні інфраструктури;

загострення відносин із Росією та особисто диктатором Путіним.

Раніше Німеччина неодноразово ставала об’єктом кібершпигунства, диверсій та інформаційних операцій, у яких західні спецслужби підозрювали російські структури. У відповідь уряд уже посилив контррозвідку, кіберзахист та співпрацю з союзниками по НАТО.

Нові повноваження для BND вписуються в загальну тенденцію мілітаризації кіберпростору та переходу від оборони до стримування. У Берліні наголошують - це не ескалація, а адаптація до нової реальності, де розвідка має діяти швидко й на випередження.

Очікується, що законопроєкт стане предметом гострих дискусій у Бундестазі - як через питання прав людини, так і через ризики втягування Німеччини в приховані конфлікти за межами країни.