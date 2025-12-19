Німеччина готується до конфронтації з Путіним: розвідка отримала право на атаки та саботаж

Уряд Німеччини готує масштабне розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби. Вперше можна буде не лише збирати інформацію, а й активно діяти проти ворогів держави, включно з кібератаками та диверсіями за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.
Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) може отримати прецедентні повноваження активного втручання. Відповідний законопроєкт розробила коаліція канцлера Фрідріха Мерца на тлі посилення безпекових загроз.
Згідно з новими положеннями, агенти BND зможуть:
Президент служби Бруно Каль запевняє, що мова не йде про безконтрольні дії. За його словами, BND "не перетвориться на Джеймса Бонда", а всі операції відбуватимуться в межах закону та під політичним контролем.
До цього моменту, з часу заснування BND у 1956 році в Західній Німеччині, службі дозволялося виключно збирати та аналізувати інформацію. Активні дії залишалися поза її мандатом.
Однак нині Берлін переглядає підхід до національної безпеки:
Раніше Німеччина неодноразово ставала об’єктом кібершпигунства, диверсій та інформаційних операцій, у яких західні спецслужби підозрювали російські структури. У відповідь уряд уже посилив контррозвідку, кіберзахист та співпрацю з союзниками по НАТО.
Нові повноваження для BND вписуються в загальну тенденцію мілітаризації кіберпростору та переходу від оборони до стримування. У Берліні наголошують - це не ескалація, а адаптація до нової реальності, де розвідка має діяти швидко й на випередження.
Очікується, що законопроєкт стане предметом гострих дискусій у Бундестазі - як через питання прав людини, так і через ризики втягування Німеччини в приховані конфлікти за межами країни.
Нагадаємо, що в Берліні створили "Спільний центр захисту від безпілотників" (GDAZ), який з січня координуватиме боротьбу з незаконними дронами. Ключова мета якого - виявляти, відстежувати та нейтралізувати дрони до того, як вони завдадуть шкоди.
Також ми писали, що Німеччина планує затвердити пакет військових закупівель на 50 млрд євро, що стане кульмінацією рекордного року переозброєння країни. Загалом на оборону у 2025-2030 роках уряд має намір витратити 650 млрд євро.
У країні також тривають дискусії щодо можливого відновлення призову та пошуку нових способів поповнення армії. Дефіцит військових кадрів став однією з ключових тем останніх тижнів.
На тлі тривалої агресії Росії Німеччина посилює свій оборонний потенціал, підтверджуючи прагнення залишатися одним із провідних гарантій безпеки в Європі.