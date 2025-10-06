ua en ru
"Россия стоит за большинством этих полетов": Мерц сделал заявление о дронах в Мюнхене

Понедельник 06 октября 2025 12:17
"Россия стоит за большинством этих полетов": Мерц сделал заявление о дронах в Мюнхене Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россия причастна к полетам большинства беспилотников, которые заметили возле аэропорта Мюнхена 3 октября, из-за чего были сорваны десятки рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которого цитирует Reuters.

"Мы считаем, что Россия стоит за большинством этих полетов беспилотников", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что частота нарушений воздушного пространства Европы была беспрецедентной даже по сравнению со временами Холодной войны, хотя ни один из замеченных беспилотников не был вооружен.

Все они совершали разведывательные полеты, отметил канцлер ФРГ.

Воздушное пространство Германии нарушили неизвестные дроны

Напомним, вечером 3 октября вблизи аэропорта в Мюнхене заметили неизвестные беспилотники. Как оказалось, это были военные разведывательные дроны.

В связи с инцидентом аэропорт Мюнхена приостановил свою работу, в результате чего отменили 17 рейсов, а остальные 15 рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Неизвестные беспилотники в аэропорту Мюнхена появились снова менее чем спустя сутки.

Еще ранее неизвестные дроны также фиксировали в немецком регионе Шлезвиг-Гольштайн. Беспилотники пролетали над важными объектами критической инфраструктуры.

В конце сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны.

Дроны в ЕС

Как известно, с начала осени воздушное пространство стран ЕС неоднократно нарушали неизвестные дроны.

Все началось с того, как 10 сентября дроны РФ массово залетели в Польшу, на что отреагировала армия и правительство, а в Европе начали готовиться к обороне.

Затем беспилотники заметили в Эстонии, Дании, Литве и других странах Европы.

Власти некоторых стран, воздушное пространство которых нарушали беспилотники, открыто признают возможную причастность РФ к этому. Некоторые страны пока молчат и ссылаются на расследование.

