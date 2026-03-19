Германия готовит ограничение цен на топливо и большие штрафы для АЗС

Соответствующий законопроект планирует рассмотреть Бундестаг уже сегодня 19 марта.

Согласно документу, автозаправочным станциям позволят повышать цены только один раз в сутки - в полдень. В то же время снижать их можно будет в любой момент. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 100 тысяч евро.

Такие шаги связаны с резким подорожанием топлива. В частности, цены на бензин в стране выросли на 27 центов за литр, а на дизель - на 42 цента. Это превышает средние показатели по ЕС.

По данным Европейской комиссии, Германия оказалась среди стран, где водители больше всего пострадали от ценового скачка.

Власти объясняют ситуацию высокой концентрацией рынка и возможными злоупотреблениями со стороны операторов АЗС. Новый закон также расширяет полномочия антимонопольного органа для борьбы с завышением цен.

В то же время бизнес критикует инициативу. В Федерации немецкой промышленности заявили, что такие изменения могут создать неопределенность для компаний и негативно повлиять на инвестиции.

Ожидается, что новые правила могут заработать уже с апреля и будут действовать минимум год.