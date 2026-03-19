Германия готовит ограничение цен на топливо и большие штрафы для АЗС

На фоне стремительного подорожания топлива из-за войны в Иране правительство Германии готовится ограничить повышение цен на бензин и дизель, и ввести штрафы для АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Соответствующий законопроект планирует рассмотреть Бундестаг уже сегодня 19 марта.
Согласно документу, автозаправочным станциям позволят повышать цены только один раз в сутки - в полдень. В то же время снижать их можно будет в любой момент. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 100 тысяч евро.
Такие шаги связаны с резким подорожанием топлива. В частности, цены на бензин в стране выросли на 27 центов за литр, а на дизель - на 42 цента. Это превышает средние показатели по ЕС.
По данным Европейской комиссии, Германия оказалась среди стран, где водители больше всего пострадали от ценового скачка.
Власти объясняют ситуацию высокой концентрацией рынка и возможными злоупотреблениями со стороны операторов АЗС. Новый закон также расширяет полномочия антимонопольного органа для борьбы с завышением цен.
В то же время бизнес критикует инициативу. В Федерации немецкой промышленности заявили, что такие изменения могут создать неопределенность для компаний и негативно повлиять на инвестиции.
Ожидается, что новые правила могут заработать уже с апреля и будут действовать минимум год.
После начала военной операции США и Израиля в Иране цены на нефть резко пошли вверх, поскольку главная мировая артерия поставок - Ормузский пролив - до сих пор остается фактически заблокированной.
Экспорт нефти из стран Ближнего Востока парализован. Иран пытается заминировать пролив и угрожает бить по танкерам. США обещают сопровождать корабли с нефтью и газом.
Ситуацию обострила атака Ирана на крупнейший в мире СПГ-скомплекс в Катаре. На этом фоне цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель и продолжает расти.
Цены на заправках в Украине также стремительно растут уже вторую неделю подряд. Дорожает все - бензин, дизель, автогаз.
