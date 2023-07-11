Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT .

Как сообщили LRT в правительственных кругах на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в пакет войдет, в частности, оружие и боеприпасы на 700 млн евро.

Немецкое издание dpa со ссылкой на свои источники также сообщает о пакете помощи на 700 млн евро, в то же время Spiegel пишет, что Германия выделит Украине поддержку на 600 млн евро.

По данным Spiegel, в пакет войдут две пусковые установки Patriot и другое оружие "земля-воздух" из запасов Бундесвера, 25 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снарядов для танков Leopard, а также несколько дронов для ведения разведки.

Отмечается, что о предоставлении пакета должны объявить после обеда 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Германия хочет продемонстрировать, что остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

Добавим, что когда канцлер Германии Олаф Шольц встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, он заявлял о пакете поддержки на 2,7 млрд евро.

Поддержка Украины от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин объявит о новых пакетах помощи для Украины во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время СМИ сообщали, что Берлин объявит о "существенных" поставках военной техники Украине на саммите.

Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО

Издание Telegraph сообщало, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне НАТО с Россией.

Сообщалось, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы призвать других членов сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству.

Кроме того, издание Bild писало, что Германия не согласилась с текстом заявления относительно отношений Украины и НАТО. Там заявили, что о "пересмотре бухарестского решения 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию не блокировать ускоренное вступление Украины в НАТО.

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