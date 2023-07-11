Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 700 млн євро, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT .

Як повідомили LRT в урядових колах на полях саміту НАТО у Вільнюсі, до пакета увійде, зокрема, з броя та боєприпаси на 700 млн євро.

Німецьке видання dpa з посиланням на свої джерела також повідомляє про пакет допомоги на 700 млн євро, водночас Spiegel пише, що Німеччина виділить Україні підтримки на 600 млн євро.

За даними Spiegel, до пакета увійдуть дві пускові установки Patriot та інша зброя "земля-повітря" із запасів Бундесверу, 25 танків Leopard 1, 20 БМП Marder, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

Зазначається, що про надання пакета мають оголосити після обіду 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Додамо, що коли канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Берлін, він заявляв про пакет підтримки на 2,7 млрд євро.

Підтримка України від Німеччини

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін оголосить про нові пакети допомоги для України під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Берлін оголосить про "суттєве" постачання військової техніки Україні на саміті.

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО

Видання Telegraph повідомляло, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до Альянсу через побоювання, що цей крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Повідомлялося, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, щоб закликати інших членів зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства.

Окрім того, видання Bild писало, що Німеччина не погодилась із текстом заяви щодо відносин України та НАТО. Там заявили, що про "перегляд бухарестського рішення 2008 року" для німецького уряду "не може бути й мови".

Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину не блокувати пришвидшений вступ України до НАТО.

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