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В Германии не согласились с текстом заявления об отношениях Украины и НАТО, - Bild

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Понедельник 10 июля 2023 17:09
В Германии не согласились с текстом заявления об отношениях Украины и НАТО, - Bild Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины с Североатлантическим альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Согласно конфиденциальному документу правительства Германии, США заявили о своем согласии отказаться от "Плана действий по членству" для Украины при "условии проведения дальнейших реформ".

"Мы хотели предложить Украине модель Финляндии, т.е. вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся военные действия", - заявил дипломат на условиях анонимности.

При этом издание сообщает, что в документе также говорится, что Германия "не согласится ни с какими формулировками, которые создавали бы впечатление о " практически полном присоединении Украины". О "пересмотре бухарестского решения 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".

Поэтому Германия не согласится "ни с упоминанием приглашения", ни с упоминанием "законного места Украины в НАТО" в итоговом документе НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что государства-члены НАТО достигли консенсуса по исключению Плана действий по членству для Украины при вступлении в Альянс.

Возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

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